Кандидатура Виктора Мельника на должность прокурора Петербурга была одобрена в Совфеде

Комитеты Совета Федерации одобрили представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров пяти регионов, куда вошел и Санкт-Петербург. Так, Виктор Мельников может занять соответствующую должность в Северной столице.
В Совфеде одобрили кандидата Виктора Мельникова на пост прокурора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.
В заседании участвовали члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Также были поддержаны кандидатуры Алексея Павлова на должность прокурора Пензенской области и Андрея Тимошичева, который займет пост прокурора Вологодской области. Олега Юрасова был одобрен на пост прокурора Ивановской области.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 30 ноября, должность заместителя председателя Комитета имущественных отношений Петербурга занимает Андрей Карельский.