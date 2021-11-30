Кандидатура Виктора Мельника на должность прокурора Петербурга была одобрена в Совфеде

Кандидатура Виктора Мельника на должность прокурора Петербурга была одобрена в Совфеде
Кандидатура Виктора Мельника на должность прокурора Петербурга была одобрена в Совфеде. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Комитеты Совета Федерации одобрили представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров пяти регионов, куда вошел и Санкт-Петербург. Так, Виктор Мельников может занять соответствующую должность в Северной столице.

В Совфеде одобрили кандидата Виктора Мельникова на пост прокурора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

В заседании участвовали члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Также были поддержаны кандидатуры Алексея Павлова на должность прокурора Пензенской области и Андрея Тимошичева, который займет пост прокурора Вологодской области. Олега Юрасова был одобрен на пост прокурора Ивановской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 30 ноября, должность заместителя председателя Комитета имущественных отношений Петербурга занимает Андрей Карельский.

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