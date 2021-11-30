На должность зампредседателя комитета имущественных отношений заступил Андрей Карельский

С сегодняшнего дня, 30 ноября, должность заместителя председателя Комитета имущественных отношений Петербурга занимает Андрей Карельский.

В обязанности нового заместителя председателя Комитета имущественных отношений города входит координация и контроль деятельности Управления приватизации и корпоративных отношений. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Кроме того под ответственностью Карельского входит контроль деятельности Управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями и курирование работы СПб ГУП «ГУИОН» и АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в октябре заместителем председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке избрана депутат Анастасия Мельникова. Впервые Мельникова была избрана парламентарием в декабре 2011 года.