Анастасия Мельникова заняла в ЗакСе пост зампредседателя комиссии по образованию, культуре и науке

Анастасия Мельникова заняла в ЗакСе пост зампредседателя комиссии по образованию, культуре и науке
Анастасия Мельникова. Официальная группа во "ВКонтакте" депутата А.Р.Мельниковой

Актриса, звезда театра и кино избиралась депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов, сообщает 78.ru.

Заместителем председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке избрана депутат Анастасия Мельникова. Об этом проинформировала пресс-служба Законодательного собрания Петербурга 14 октября.

Напомним, впервые Мельникова была избрана парламентарием в декабре 2011 года. Отмечается, что в состав профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта вошли депутаты Антон Рудаков, Дмитрий Павлов и Антон Соловьев.

Анастасия Мельникова родилась 19 сентября 1969 года в Ленинграде. Получила образование в 1990 году. Актрису знают по фильмам и сериалам: «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», Казус Кукоцкого и др. Считается, что ее звездная роль – роль Анастасии Абдуловой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Мельникова озвучила свою зарплату в ЗакСе Петербурга — 60 тыс. рублей.

Анастасия Мельникова ЗакС закс петербурга


 

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