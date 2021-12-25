Снег и мороз до -16 градусов ожидаются в Петербурге 26 декабря

В Петербурге снова снегопад. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге снова снегопад. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В воскресенье, 26 декабря, жителей Северной столицы ожидают снег и мороз до -16 градусов.

В ночное время температура воздуха составит -14…-16 градусов, пойдет снег. Днем столбики термометров покажут -12…-14 градусов, ожидаются небольшие осадки.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть от юго-западных, южных направлений до северных, северо-хападных.

На дорогах гололедица, сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в первый выходной после окончания трудовой недели ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный снег. Синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью активного североатлантического циклона.