Снег и мороз до -16 градусов ожидаются в Петербурге 26 декабря

Снег и мороз до -16 градусов ожидаются в Петербурге 26 декабря
В Петербурге снова снегопад. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В воскресенье, 26 декабря, жителей Северной столицы ожидают снег и мороз до -16 градусов.

В ночное время температура воздуха составит -14…-16 градусов, пойдет снег. Днем столбики термометров покажут -12…-14 градусов, ожидаются небольшие осадки.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть от юго-западных, южных направлений до северных, северо-хападных.

На дорогах гололедица, сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в первый выходной после окончания трудовой недели ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный снег. Синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью активного североатлантического циклона.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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