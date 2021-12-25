В субботу в Петербурге ожидается усиление морозов на 8-9 градусов

В субботу в Петербурге ожидается усиление морозов на 8-9 градусов
Петербуржцы застревают в неубранных сугробах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге в первый выходной после окончания трудовой недели ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 25 декабря, синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью активного североатлантического циклона. Температурный фон будет на 8-9 градусов ниже климатической нормы.

«Санкт-Петербург: усиление морозов и кратковременный снег», — написал синоптик в своем Facebook

В дневное время столбики термометров покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти температура воздуха составит -9…-14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северную столицу снова накрыло снегом после ночной метели. Уборочная техника вышла на расчистку улиц, но доехала не до всех районов.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу в Петербурге ожидается усиление морозов на 8-9 градусов
Уборочная техника забыла про Петергоф и Ломоносов утром 25 декабря
Полыхающую однушку в доме на Афонской тушили 17 спасателей
Со льда Ладожского озера сняли троих мужчин, заблудившихся в снегопад
На Елагином острове открылась новогодняя ярмарка
Утром на Камчатской полыхал строительный вагончик
Врач назвал два необычных симптома «омикрона» у вакцинированных
Глава офиса президента Украины рассказал о неудачной попытке Зеленского ...