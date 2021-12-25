В субботу в Петербурге ожидается усиление морозов на 8-9 градусов

В Петербурге в первый выходной после окончания трудовой недели ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 25 декабря, синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью активного североатлантического циклона. Температурный фон будет на 8-9 градусов ниже климатической нормы.

«Санкт-Петербург: усиление морозов и кратковременный снег», — написал синоптик в своем Facebook

В дневное время столбики термометров покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти температура воздуха составит -9…-14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северную столицу снова накрыло снегом после ночной метели. Уборочная техника вышла на расчистку улиц, но доехала не до всех районов.