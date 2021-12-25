Петербург свободен от пробок утром субботы

Петербург свободен от пробок утром субботы
Дорожная ситуация утром 25 декабря. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

В Петербурге с утра на дорогах замечены трехбалльные пробки. В субботу утром, 25 декабря, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами в некоторых районах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:30, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 3-балльные трудности будут продолжаться около часа. Однако к 12:00 заторы составят уже 5 баллов.

Небольшие заторы замечены на Невском и Лиговском проспектах, Садовой улице, набережной Обводного канала, Измайловском проспекте, Большом проспекте В.О. и Университетской набережной.

Пробки также зафиксированы на проспекте Энгельса, 2-й Муринской дороге, проспекте Маршала Блюхера, шоссе Революции Выборгском шоссе, Богатырском проспекте. Машины скопились на Московском шоссе, Софийской улице, Ленинском проспекте и на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром дороги города расчищают снегопогрузчики, вакуумные, щеточные, подметально-уборочные, комбинированные машины, а также мусоровозы.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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Петербург свободен от пробок утром субботы
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