В Петергофе безымянными улицам дали названия: улица Шокальского и улица Академика Фока

Две ранее безымянные улицы в Петергофе получили название. Теперь появились улица Шокальского и улица Академика Фока.

Название улиц в пятницу, 24 декабря, было закреплено в постановлении «О присвоении наименований безымянным проездам в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга». Об этом сообщает 78.ru.

Согласно постановлению, от Ульяновской улицы до улицы Рождественского теперь пройдёт улица Шокальского. Ее так нзвали в честь географа и океанографа, председателя Русского географического общества и преподавателя Ленинградского государственного университета.

А вот вторая улица пройдет от Астрономической улицы до новой улицы Шокальского. Она получила название «улица Академика Фока». в честь физика, основателя кафедры квантовой механики в ЛГУ и героя Социалистического Труда Владимира Александровича Фока.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря Топонимическая комиссия присвоила наименования безымянным петербургским улицам и скверам. Сад у дома 20 по Костромскому проспекту получит название Вишневый сад.