В Петергофе безымянными улицам дали названия: улица Шокальского и улица Академика Фока

В Петергофе безымянными улицам дали названия: улица Шокальского и улица Академика Фока
В Петергофе безымянными улицам дали названия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Две ранее безымянные улицы в Петергофе получили название. Теперь появились улица Шокальского и улица Академика Фока.

Название улиц в пятницу, 24 декабря, было закреплено в постановлении «О присвоении наименований безымянным проездам в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга». Об этом сообщает 78.ru.

Согласно постановлению, от Ульяновской улицы до улицы Рождественского теперь пройдёт улица Шокальского. Ее так нзвали в честь географа и океанографа, председателя Русского географического общества и преподавателя Ленинградского государственного университета.

А вот вторая улица пройдет от Астрономической улицы до новой улицы Шокальского. Она получила название «улица Академика Фока». в честь физика, основателя кафедры квантовой механики в ЛГУ и героя Социалистического Труда Владимира Александровича Фока.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря Топонимическая комиссия присвоила наименования безымянным петербургским улицам и скверам. Сад у дома 20 по Костромскому проспекту получит название Вишневый сад.

ленобласть новости СПб петергоф улица Академика Фока улица Шокальского


 

Новости партнеров
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе безымянными улицам дали названия: улица Шокальского и улица ...
Морозы до -23 градусов и сильный снег ожидаются в Ленобласти в воскресенье
В Японии придумали телевизор, который может передать вкус еды
Мигранта задержали с крупной партией наркотиков во Всеволожском районе
До Нового года в Петербурге 16 медучреждений ждут доноров крови
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом ...
В мире коронавирусом заразились более 278,8 млн человек
Врач-гематолог: кофе делает кровь более густой и повышает риск образования ...