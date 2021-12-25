Авиалайнер МС-21 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Российский новейший гражданский самолет МС-21-300 с отечественным композитным крылом совершил первый испытательный полет. Об этом сообщили в компании «Ростех».

Полет состоялся в субботу, 25 декабря, самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме, борт пролетел более 4 тыс. км. После экипаж проверил надежность работы двигателей и функциональных систем и оборудования.

«Полетное задание выполнено полностью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на самолетах авиакомпании «Россия» к Новому году появится бортовая система развлечений. Широкий спектр информационно-развлекательных решений будет доступен на персональных мобильных устройствах пассажира: личном смартфоне, планшете или ноутбуке. На портале RPORTAL.aero пассажиры смогут посмотреть фильмы, сериалы, телешоу и спортивные программы, а также послушать аудиокниги и подкасты.