На самолетах «России» к Новому году появится бортовая система развлечений

На самолетах &#171;России&#187; к Новому году появится бортовая система развлечений
Пользоваться новой бортовой системой можно будет на всех рейсах авиакомпании, включая короткие региональные. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» оснастит воздушные судна новой стриминговой бортовой системой развлечений к новогодним праздникам.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, широкий спектр информационно-развлекательных решений будет доступен на персональных мобильных устройствах пассажира: личном смартфоне, планшете или ноутбуке.

На портале RPORTAL.aero пассажиры смогут посмотреть фильмы, сериалы, телешоу и спортивные программы, а также послушать аудиокниги и подкасты. Кроме того, с помощью портала можно будет связаться с экипажем или выбрать более комфортное место в салоне самолета.

Бортовая система также включает в себя популярные глянцевые издания, деловые и общественно-политические и спортивные, а также актуальные публикации средств массовой информации на иностранных языках. Для юных путешественников предусмотрен раздел с детским контентом.

«Новая стриминговая бортовая система развлечений будет внедрена на всех воздушных судах авиакомпании «Россия», в том числе и на самолетах отечественного производства Superjet 100 и МС-21, которые начнут поступать во флот в 2022 году. Пользоваться новой бортовой системой можно будет на всех рейсах авиакомпании, включая короткие региональные», — добавили в авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и авиакомпания «Россия» договорились о совместном развитии туризма в Петербурге.

АК Россия бортовая система самолеты


 

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