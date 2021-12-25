Мир ждет американский ремейк советской «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Мир ждет американский ремейк советской &#171;Иронии судьбы, или С легким паром!&#187;
Мир ждет американский ремейк советской "Иронии судьбы, или С легким паром!". Фото: кадр из фильма.

Под Новый год американский стриминговый сервис Netflix планирует выпустить новую версию советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Роль Ипполита в новом фильме досталась актеру китайского происхождения, а одного из главных героев, — Женю Лукашина, который по ошибке прилетел в Москву после бани, — сделали моложе на 10 лет. Об этом сообщает Glamour. Фильм принадлежит режиссеру российских комедий с Владимиром Зеленским Марюсу Вайсбергу («Любовь в большом городе»).

Американская версия фильма получила название «О судьбе» («About Fate»). Зрители смогут увидеть фильм 31 декабря на платформе, но выйдет картина только в 2022 году, точная дата не называется.

Роль 30-летнего Жени Лукашина досталась Томасу Манну, который известен по сериалу «Фарго». Надю Шевелеву сыграет Эмма Робертс, известная по кинокартинами «Американская история ужасов», «Королевы крика » и другим большим проектам. Ипполитом в новой версии картины стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан. В советской версии Ипполиту было 47 лет, а в реальности Тан на 13 лет моложе. Роль Гали исполнила Бритт Робертсон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидером среди всех лент Голливуда за 2021 год стал фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Netflix ирония судьбы ремейк Россия


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали о трагических последствиях COVID-вечеринок
Мир ждет американский ремейк советской «Иронии судьбы, или С легким ...
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 52 человека
В России за сутки выявили почти 25 тысяч случаев коронавируса
В аэропорту Пулково в субботу задержали 12 рейсов
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 20 072 человека
Ученые в США выяснили, что коронавирус научился обходить антитела
Пенсионерам РФ рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2022 году