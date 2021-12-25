Мир ждет американский ремейк советской «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Мир ждет американский ремейк советской "Иронии судьбы, или С легким паром!". Фото: кадр из фильма.

Мир ждет американский ремейк советской "Иронии судьбы, или С легким паром!". Фото: кадр из фильма.

Под Новый год американский стриминговый сервис Netflix планирует выпустить новую версию советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Роль Ипполита в новом фильме досталась актеру китайского происхождения, а одного из главных героев, — Женю Лукашина, который по ошибке прилетел в Москву после бани, — сделали моложе на 10 лет. Об этом сообщает Glamour. Фильм принадлежит режиссеру российских комедий с Владимиром Зеленским Марюсу Вайсбергу («Любовь в большом городе»).

Американская версия фильма получила название «О судьбе» («About Fate»). Зрители смогут увидеть фильм 31 декабря на платформе, но выйдет картина только в 2022 году, точная дата не называется.

Роль 30-летнего Жени Лукашина досталась Томасу Манну, который известен по сериалу «Фарго». Надю Шевелеву сыграет Эмма Робертс, известная по кинокартинами «Американская история ужасов», «Королевы крика » и другим большим проектам. Ипполитом в новой версии картины стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан. В советской версии Ипполиту было 47 лет, а в реальности Тан на 13 лет моложе. Роль Гали исполнила Бритт Робертсон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидером среди всех лент Голливуда за 2021 год стал фильм «Человек-паук: Нет пути домой».