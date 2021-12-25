В аэропорту Пулково в субботу задержали 12 рейсов

В аэропорту Пулково в субботу задержали 12 рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 25 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются 12 самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Мюнхена, Москвы, Софии, Риги, Тамбова, Ташкента, Элисты, Читы, Краснодара. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Мюнхена. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:20, однако время вылета сдвинули до 10:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы: вылет перенесли с 10:20 на 10:50.

Также задерживают рейс до Софии. Самолет должен был улететь в 10:50, но по факту ждать придется до 11:25. Вылет рейса до Риги перенесли с 11:00 на 11:40.

Другой рейс до российской столицы задержали с 11:25 до 12:10. Самолет в Тамбов улетит не в 12:05, а в 13:30. С опозданием на полчаса вылетит рейс до Ташкента, который планировали на 12:45.

Рейс до Элисты перенесли с 13:20 на 15:00, Читы — с 16:00 на 16:20, еще два рейса до Москвы — с 16:00 на 16:45 и с 17:15 на 17:50, до Краснодара — с 20:25 на 21:50.

Причины задержек не указываются, но накануне похожая ситуация с массовыми очередями на вылет происходила из-за сильных снегопадов: самолетам требовалась противообледенительная обработка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково.

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