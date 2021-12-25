На переезде в Сергиево «Ласточка» насмерть сбила мужчину

На переезде в Сергиево &#171;Ласточка&#187; насмерть сбила мужчину
На переезде в Сергиево "Ласточка" насмерть сбила мужчину . Фото: Официальный сайт РЖД

Под утро 25 декабря в Сергиево поезд «Ласточка» сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Страшный случай произошел на железнодорожном переезде. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ласточка» направлялась в сторону Санкт-Петербурга. Около 04:45 поезд уже сбил мужчину. Отмечается, что пострадавшего не успели направить в больницу: он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Почему мужчина был сбит и с какой стороны были нарушения, — на настоящий момент не известно.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе девятнадцатилетняя девушка выехала на встречку, в результате чего произошла авария с грузовым автомобилем. Девушка скончалась на месте происшествия.

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