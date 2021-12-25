Работы на участке между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершены

Работы на участке между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершены
Работы на участке между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершены. Фото: Википедия

Строительство дороги между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершено.

Строительство южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы и Сарицкой, а также от Соколиной улицы до Петербургского шоссе и примыкание улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе завершены. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Чтобы построить почти двухкилометровую магистраль потратили 418 млн рублей. На дороге встречается от двух до четырёх полос. Кроме того, на участке обустроили инженерные сети, наружное освещение, электроснабжение, водоснабжение и дождевую канализацию.

Новая дорога особенно удобна жителям Пушкина и Павловска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что теперь в Петергофе появились улица Шокальского и улица Академика Фока. Название улиц в пятницу, 24 декабря, было закреплено в постановлении «О присвоении наименований безымянным проездам в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга».

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Работы на участке между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершены
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