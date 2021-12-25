При крушении парусной лодки у берегов Греции погибли 13 мигрантов

Парусная лодка затонула вблизи греческого острова Парос, в результате ЧП погибли 13 мигрантов.

Как сообщает газета Proto Thema, инцидент произошел вечером 24 декабря. По неизвестным причинам лодка перевернулась и ушла под воду. На борту в момент крушения находилось 80 мигрантов, из которых 13 не выжили. Всех остальных удалось спасти.

Это происшествие стало не единственным за последние сутки. Утром в пятницу греческая береговая охрана сняла со скалистых берегов острова Прасониси 90 человек, которые оказались тем после крушения парусника. В воде нашли тела 11 человек.

По словам министра морского флота и островной политики Греции Янниса Плакиотакиса, трагические случаи происходят по вине торговцев людьми, которым все равно на человеческую жизнь.

«Они сажают десятки измученных людей без спасательных жилетов на лодки, не отвечающие даже элементарным стандартам безопасности», — отметил он.

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