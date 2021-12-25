Смольный намерен решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года

Петербургские власти поставили перед собой задачу решить все проблемы, касающиеся обманутых дольщиков, до конца 2023 года.
Губернатор Александр Беглов напомнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что проблема с недобросовестными застройщиками в Северной столице появилась довольно давно — строительные компании срывают сроки или вовсе бросают недостроенные объекты.
По словам главы города, Смольный уже решил вопрос по 29 долгостроям, в следующем году планируется разобраться еще с 7 объектами.
«До конца 2023 годы мы поставили перед собой задачу решить все вопросы, касающиеся дольщиков», — сказал Беглов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал, как решить проблему с обманутыми дольщиками.