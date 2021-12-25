Смольный намерен решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года

По словам главы города, Смольный уже решил вопрос по 29 долгостроям. Фото: пресс-служба Смольного

По словам главы города, Смольный уже решил вопрос по 29 долгостроям. Фото: пресс-служба Смольного

Петербургские власти поставили перед собой задачу решить все проблемы, касающиеся обманутых дольщиков, до конца 2023 года.

Губернатор Александр Беглов напомнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что проблема с недобросовестными застройщиками в Северной столице появилась довольно давно — строительные компании срывают сроки или вовсе бросают недостроенные объекты.

По словам главы города, Смольный уже решил вопрос по 29 долгостроям, в следующем году планируется разобраться еще с 7 объектами.

«До конца 2023 годы мы поставили перед собой задачу решить все вопросы, касающиеся дольщиков», — сказал Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал, как решить проблему с обманутыми дольщиками.