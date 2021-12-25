В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу с 1 января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам о значимых законах, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Об этом Володин написал в своем Telegram-канале. Со следующего года в России вырастет размер выплат на детей до трех лет. Кроме того, увеличивается количество семей, которые могут рассчитывать на пособия на первого и второго ребенка соответствующего возраста. Плата будет положена при среднедушевом доходе ниже двух прожиточных минимумом на год обращения за выплатой. Вместе с этим вырастет и материнский капитал.

В новом году вступят в силу законы, регулирующие финансовую деятельность. Центробанк сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов, что позволит снизить закредитованность граждан. Также россияне с 1 января смогут получать налоговый вычет на спорт. Нововведения коснулись и пенсионных выплат — пенсию по инвалидности будут назначать без заявлений.

Кроме того, Госдумой в уходящем году был принят закон о защите животных. Со следующего года в России будет под запретом работа зоопарков, зоотеатров, дельфинариев, цирков и океанариумов, у которых нет лицензии.

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