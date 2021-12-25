В Петербурге создадут единый сервис для приема обращений по аптекам и лекарствам

Власти Петербурга создадут единый сервис для приема обращений, связанных с аптеками и лекарствами.

Об этом губернатор Александр Беглов заявил во время прямой линии, передает телеканал «Санкт-Петербург«. К главе города обратилась петербурженка. Она рассказала, что не может дозвониться в справочную аптек. Градоначальник сказал, что на такую проблему жалуются многие жители города.

По словам Беглова, появилось много льготных лекарств, поэтому справочная аптек не справляется с большим количеством звонков. Он пообещал дать поручение создать специальный качественный сервис, специалисты которого будут давать консультации горожанам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приложение «Парковки России» станет доступно петербуржцам с 28 декабря.