Приложение «Парковки России» станет доступно петербуржцам с 28 декабря

Тестировать сервис "Парковки России" будут в течение месяца, вырученные с оплаты деньги пойдут в городской бюджет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Тестировать сервис "Парковки России" будут в течение месяца, вырученные с оплаты деньги пойдут в городской бюджет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге с 28 декабря запускают тестовую версию мобильного сервиса «Парковки России» — аналога столичного приложения «Парковки Москвы».

В пресс-службе московского Департамента транспорта рассказали, что участие в тестировании нового сервиса в Петербурга примут тысяча водителей. Участникам на несколько часов предоставят возможность бесплатно парковаться, а самым активным водителям дадут уникальную карту «Тройка-Подорожник», выпущенную к старту проекта.

Тестировать сервис «Парковки России» будут в течение месяца, вырученные с оплаты деньги пойдут в городской бюджет.

Как отметили в Дептрансе, в столице парковками пользуются 125 тысяч машин с петербургскими номерами, москвичи также часто посещают Северную столицу на автомобиле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оплата за парковку в Петербурге может стать поминутной.