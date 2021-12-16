Оплата за парковку в Петербурге может стать поминутной

Оплата за парковку в Петербурге может стать поминутной
В городе могут ввести поминутный тариф на платную парковку. Фото: Baltphoto

Нововведение поможет сэкономить петербургским водителям.

Как сообщил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «78», в Северной столице с января 2022 года могут ввести поминутный тариф на платную парковку.

Повышение цены на парковку в городе на Неве до Нового года не планируется. С 1 декабря была установлена стоимость в 100 рублей.

Впоследствии власти города рассматрят вопрос введения поминутного тарифа. Это позволит сэкономить денежные средства автомобилистам, которые паркуются менее, чем на час.

«В Москве чем выше загруженность парковки, тем выше сумма, цены варьируются так. У нас же тариф часовой — если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы все равно заплатите за час, что не совсем справедливо, а введение поминутного тарифа решит эту проблему», — объяснил Кирилл Поляков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что платные парковки внесли в бюджет Петербурга 112,6 млн рублей за два года.

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