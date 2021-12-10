Платные парковки внесли в бюджет Петербурга 112,6 млн рублей за два года

За два года платные парковки пополнили бюджет Петербурга на 112,6 млн рублей. Фото: pixabay.com

За два года платные парковки пополнили бюджет Петербурга на 112,6 млн рублей. Фото: pixabay.com

Выяснилось, какая сумма поступила в казну города за два года функционирования платных парковок.

С 2019 по 2020 город на Неве сумел заработать на оплате парковочных мест порядка 112,6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В прошлом году водители выложили за места для своих авто около 4,4 млн рублей, еще годом ранее — 38,2 млн рублей. О результатах, достигнутых в текущем году, будет сказано в январе 2022 года.

Стоит напомнить, что с 1 декабря в Петербурге начали работать дополнительные парковки на 71 улице Центрального района. В ближайшие несколько лет зоны платной парковки охватят всю историческую часть Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга заработала новая зона платной парковки. Она будет функционировать с 8 утра до 8 вечера.