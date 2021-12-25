В Петербурге начали проектировать новый разводной мост через Неву

Новый разводной мост через Неву построят в Петербурге в 2023-2028 годах. Фото: Pixabay

Новый разводной мост через Неву построят в Петербурге в 2023-2028 годах. Фото: Pixabay

Городу буквально необходима еще одна переправа через Неву.

В Северной столице уже начали проектировать новый разводной мост. Средства на это уже предусмотрены бюджетом города на Неве на 2022-2024 годы.

Строить мост начнут в 2023-2028 годах. Его назовут Большим Смоленским. Отмечается, что переправа уже присутствует в генеральном плане города.

Известно, что новый мост разгрузит движение и улучшит транспортную доступность почти для миллиона горожан.

Одновременно с проектировкой переправы говорят три транспортные развязки. Одна — на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, другая — на перекрестке с Октябрьской набережной, а третья — на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что напротив парка Дубки построят новый апарт-комплекс. Ожидается, что работы будут завершены к 2024 году.