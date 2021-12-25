Администрация Василеостровской ТЭЦ: аварии на станции не было

Администрация Василеостровской ТЭЦ: аварии на станции не было
По словам сотрудников Администрации ТЭЦ, аварии не было. Фото: "Яндекс Панорамы"

В администрации ТЭЦ сообщили, что на территории станции аварии не было. Оборудование продолжает работать в штатном режиме, сбоев не наблюдается.

Об этом пишет 78.ru вечером, 25 декабря.

Ранее сообщалось, что на Василеостровской Теплоэлектроцентрали произошла авария. На территорию электростанции заехали несколько пожарных расчетов.На место чрезвычайного происшествия прибыла карета скорой помощи. Детали случившегося уточнялись.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что первую российскую ТЭЦ в Петербурге хотят превратить в музей. Расположенную в центре Петербурга первую в России ТЭЦ планируют реконструировать под музейное пространство.

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