Yahoo News Japan: в России очень низкие цены на телекоммуникации

Японца очень удивили цены на сотовую связь и интернет в России. Ему они показались очень низкими и доступными.

Своими эмоциями житель Японии поделился на портале Yahoo News Japan.

По словам автора публикации, цены на связь в РФ не больше четверти средней стоимости в Европе. Помимо этого, на рынок вышли банки, чьи услуги еще более дешевые. Также, в РФ возможно моментально сменить тарифный план. В Японии же на это уйдет гораздо больше времени.

Японец отметил, что в России бесплатный Wi-Fi раздают в ресторанах, ТЦ, в общественном транспорте и других общественных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Мобильный банк» от Сбербанка можно отключить, но деньги все равно спишут. На правах крупнейшей кредитной организации в России «Сбербанк» может предлагать клиентам свои условия, в том числе платное обслуживание.