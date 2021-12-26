Врач рассказала, какая инфекция вытесняет COVID-19

По словам инфекциониста Елены Эсауленко, с парагриппом в Петербурге госпитализируют чаще, чем с коронавирусом.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ считает, что парагрипп довольно быстро вытесняет коронавирусную инфекцию. Об этом пишет «Dоктор Питер».

Эсауленко заявил, что симптомы обеих болезней очень похожи. При этом обычная противогриппозная вакцина против парагриппа не действует.

» Если форма не осложненная, парагрипп обычно длится 7-10 дней как у детей, так и у взрослых», — отметила доктор.

В Роспотребнадзоре Северной столицы данные сведения подтвердили. На минувшей неделе в городе на Неве преобладали вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы, также были подтверждены случаи гриппа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко объяснил, почему обращаться с COVID-19 к врачу нужно при первых признаках.