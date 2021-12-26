Врач рассказала, какая инфекция вытесняет COVID-19 

Врач рассказала, какая инфекция вытесняет COVID-19 
Коронавирус может вытеснить парагрипп. Фото: pexels

По словам инфекциониста Елены Эсауленко, с парагриппом в Петербурге госпитализируют чаще, чем с коронавирусом.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ считает, что парагрипп довольно быстро вытесняет коронавирусную инфекцию. Об этом пишет «Dоктор Питер».

Эсауленко заявил, что симптомы обеих болезней очень похожи. При этом обычная противогриппозная вакцина против парагриппа не действует.

» Если форма не осложненная, парагрипп обычно длится 7-10 дней как у детей, так и у взрослых», — отметила доктор.

В Роспотребнадзоре Северной столицы данные сведения подтвердили. На минувшей неделе в городе на Неве преобладали вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы, также были подтверждены случаи гриппа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко объяснил, почему обращаться с COVID-19 к врачу нужно при первых признаках.

грипп коронавирус новости СПб парагрипп


 

Новости партнеров
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, какая инфекция вытесняет COVID-19
В Пулково ночью задержали два рейса
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах, вводимых в России в 2022 году
Иммунолог предупредил о смертельных последствиях коронавируса у выздоровевших
Что ждет петербуржцев после переезда «Газпрома»?
Yahoo News Japan: в России очень низкие цены на телекоммуникации
На Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике
Выяснилось, где Кейт Миддлтон и принц Уильям встретят Рождество