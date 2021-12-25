Мурашко объяснил, почему обращаться с COVID-19 к врачу нужно при первых признаках

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что заболевшие коронавирусной инфекцией в большинстве случаев обращаются к врачу на 6-7 день, хотя это нужно делать при первых симптомах.

Глава Минздрава отметил, что и граждане, и медики должны помнить, что обращаться за медицинской помощью при коронавирусе нужно как можно раньше. По словам Мурашко, врачи должны быстро реагировать на начало лечения.

Он подчеркнул, что первые 3-4 дня являются ключевыми для обеспечения положительного исхода заболевания. На 6-7 сутки, как отмечает министр, идет уже фаза острого течения болезни, когда оказание медпомощи крайне затруднено, а выбор методов лечения ограничивается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко призвал помнить о безопасности в период подготовки к Новому году.