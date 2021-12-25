Мурашко объяснил, почему обращаться с COVID-19 к врачу нужно при первых признаках

Мурашко объяснил, почему обращаться с COVID-19 к врачу нужно при первых признаках
По словам Мурашко, врачи должны быстро реагировать на начало лечения. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что заболевшие коронавирусной инфекцией в большинстве случаев обращаются к врачу на 6-7 день, хотя это нужно делать при первых симптомах.

Глава Минздрава отметил, что и граждане, и медики должны помнить, что обращаться за медицинской помощью при коронавирусе нужно как можно раньше. По словам Мурашко, врачи должны быстро реагировать на начало лечения.

Он подчеркнул, что первые 3-4 дня являются ключевыми для обеспечения положительного исхода заболевания. На 6-7 сутки, как отмечает министр, идет уже фаза острого течения болезни, когда оказание медпомощи крайне затруднено, а выбор методов лечения ограничивается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко призвал помнить о безопасности в период подготовки к Новому году.

лечение коронавируса медпомощь минздрав михаил мурашко


 

Новости партнеров
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко объяснил, почему обращаться с COVID-19 к врачу нужно при первых признаках
Пожар в квартире на улице Димитрова тушили 12 спасателей
Дороги Петербурга сегодня вечером сковали 7-балльные пробки
В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу с 1 января
Смольный намерен решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года
Самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия» оснастят крылом из ...
Срок открытия станции «Технологический институт-1» перенесли на ...
В Петербурге маршрутку К-68А летом 2022 года заменит автобус № 68А