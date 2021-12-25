Мурашко призвал помнить о безопасности в период подготовки к Новому году

Мурашко призвал помнить о безопасности в период подготовки к Новому году
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности соблюдения ковид-мер. Фото: Минздрав РФ

Россиянам в период подготовки к праздникам необходимо помнить о безопасности, чтобы провести Новый год здоровыми. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в период подготовки к празднеству повысилась социальная активность, люди стали чаще собираться большим компаниями, проводить встречи и корпоративы. В связи с этим важно не забывать о собственной безопасности.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что обращаться за медицинской помощью при подозрении на COVID-19 необходимо как можно раньше. И добавил, что делать это нужно в течение первых трех-четырех дней с момента заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 946 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 368 299.

коронавирусная пандемия михаил мурашко Новый год


 

Новости партнеров
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко призвал помнить о безопасности в период подготовки к Новому году
Названы недопустимые ошибки для людей старше 40 лет
Горизбирком выбрал нового заместителя председателя и секретаря
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 349 человек
При крушении парусной лодки у берегов Греции погибли 13 мигрантов
Работы на участке между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершены
Мясников раскрыл причину низкой смертности от омикрон-штамма COVID
Стало известно о вирусе с температурой под 40, который вытесняет COVID-19