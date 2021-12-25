Мурашко призвал помнить о безопасности в период подготовки к Новому году

Россиянам в период подготовки к праздникам необходимо помнить о безопасности, чтобы провести Новый год здоровыми. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в период подготовки к празднеству повысилась социальная активность, люди стали чаще собираться большим компаниями, проводить встречи и корпоративы. В связи с этим важно не забывать о собственной безопасности.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что обращаться за медицинской помощью при подозрении на COVID-19 необходимо как можно раньше. И добавил, что делать это нужно в течение первых трех-четырех дней с момента заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 946 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 368 299.