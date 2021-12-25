В России за сутки выявили почти 25 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили почти 25 тысяч случаев коронавируса
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 946 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на субботу, 25 декабря, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 368 299.

За сутки зафиксировали 981 смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 303 250 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 42 107 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 222 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый препарат для лечения омикрон-штамма, разработкой которого занимаются специалисты центра Гамалеи, эффективен.

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