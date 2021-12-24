Гинцбург: новый препарат от омикрон-штамма эффективен

Новый препарат для лечения омикрон-штамма, разработкой которого занимаются специалисты центра Гамалеи, эффективен.

За новый препарат поручился директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новый препарат на основе моноклональных антител способен справиться с разными штаммами коронавируса, включая и «омикрон». Об этом сообщают РИА Новости.

«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает», — заявил Гинцбург.

Специалист также отметил, что клинические исследования нового лекарства планируется начать после новогодних праздников. Длительность испытаний приблизительно составит три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России оптимальным сроком для ревакцинации от COVID-19 считаются 6 месяцев, но с учетом распространения «Омикрона» стоит повторно привиться в периоде до 4 месяцев.