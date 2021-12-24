Назван срок повторной прививки для защиты от «Омикрона»

Чтобы обеспечить защиту организма от омикрон-штамма COVID-19, стоит пересмотреть сроки ревакцинации. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, до конца текущего года новый штамм коронавируса станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и на территории всей России. Иммунолог посоветовал гражданам ревакцинироваться раньше срока.

Как сообщило радио Sputnik, Крючков отметил, что в России оптимальным сроком для ревакцинации от COVID-19 считаются 6 месяцев, но с учетом распространения «Омикрона» стоит «повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России, как и во многих других странах, к сожалению, уровень вакцинации на сегодняшний день низкий — 59,4%.