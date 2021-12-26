Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 64 человека

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 64 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 64 случая.

Об этом стало известно в воскресенье, 26 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизнь 27 745 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 968 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 304 218 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с парагриппом в Петербурге госпитализируют чаще, чем с коронавирусом. Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ считает, что парагрипп довольно быстро вытесняет коронавирусную инфекцию. Симптомы обеих болезней очень похожи. При этом обычная противогриппозная вакцина против парагриппа не действует.

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