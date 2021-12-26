Уборочная техника расчищает только центр Петербурга воскресным утром

Ночью Петербург накрыл снег, сегодня осадки продолжатся. Уборочная техника вышла на расчистку улиц, но в основном в центре города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:50, дороги города расчищают снегопогрузчики, вакуумные, щеточные, подметально-уборочные, комбинированные машины, а также мусоровозы.

Уборочная техника замечена в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, Василеостровском, Петроградском районах города. Про Курортный, Выборгский и Петродворцовый районы, кажется, совсем забыли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 декабря, жителей Северной столицы ожидают снег и мороз до -16 градусов. Днем столбики термометров покажут -12…-14 градусов, ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.