Жители Тосненского района увидели «вертикальную радугу»

В Тосненском районе Ленинградской области в небе заметили «вертикальную радугу». Необычное световое явление запечатлели жители Никольского.

«Зимняя» радуга удивила жителей Тосненского района 25 декабря. Фотографии явления опубликовали в сообществе «Никольское.NET — группа города Никольское» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобилисты едут по трассе, а впереди них поднимается световой столб. Гало можно увидеть в ясный и морозный день, когда влажность воздуха повышена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ранним утром заметили «лебедя» в небе. Причудливое серое облако приняло форму благородной птицы. Видео с «лебедем» запечатлел петербуржец, скорее всего, по пути на работу. Небо заволокло серыми тучами. На горизонте только-только появилась желтая полоска рассвета.