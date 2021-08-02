Петербуржцы увидели в небе облако-лебедя

Петербуржцы увидели в небе облако-лебедя
Подписчики городской группы обрадовались с утра такой природной красоте. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В Петербурге ранним утром заметили «лебедя» в небе. Причудливое серое облако приняло форму благородной птицы.

Видео с «лебедем» запечатлел петербуржец, скорее всего, по пути на работу. Небо заволокло серыми тучами. На горизонте только-только появилась желтая полоска рассвета. Так, на желтом кусочке небе появился и плывет серый лебедь. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Подписчики городской группы обрадовались с утра такой природной красоте.

«Красиво. Всем хорошего настроения на весь день!», — пишут пользователи.

«Хорошо лебедю…. А мне на работу!», — отмечают петербуржцы.

«Чудесный кадр», — замечают восторженные люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили в небе над Северной столицей сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака.

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Петербуржцы увидели в небе облако-лебедя