Петербуржцы заметили серебристые облака в небе над городом

Петербуржцы заметили серебристые облака в небе над городом
Серебристые облака в небе над Петербургом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы заметили в небе над Северной столицей сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака.

Местные жители опубликовали фотографии необычных облаков в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Похожие на серое северное сияние облака появились в небе над Петербургом во вторник вечером, 21 июля.

Серебристые облака в небе над Петербургом. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Автор публикации спросила у знающих, что это за чудо было в небе. Пользователи ей ответили, что это серебристые облака, которые в июле стали уже довольно частым для города на Неве явлением. Однако некоторые отмечают, что ни разу таких не видели.

Добавим, что серебристые облака, которые являются самыми высокими в атмосфере, появляются в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом солнца. Их можно заметить в летние месяцы в северной и южной широтах. Они видны на фоне зари светлыми и светящимися, как небосклон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили мини-торнадо у КАД.

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