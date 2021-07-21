Петербуржцы заметили серебристые облака в небе над городом

Петербуржцы заметили в небе над Северной столицей сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака.

Местные жители опубликовали фотографии необычных облаков в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Похожие на серое северное сияние облака появились в небе над Петербургом во вторник вечером, 21 июля.

Автор публикации спросила у знающих, что это за чудо было в небе. Пользователи ей ответили, что это серебристые облака, которые в июле стали уже довольно частым для города на Неве явлением. Однако некоторые отмечают, что ни разу таких не видели.

Добавим, что серебристые облака, которые являются самыми высокими в атмосфере, появляются в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом солнца. Их можно заметить в летние месяцы в северной и южной широтах. Они видны на фоне зари светлыми и светящимися, как небосклон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили мини-торнадо у КАД.