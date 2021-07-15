«Мини-торнадо: петербуржцы заметили странное явление у КАД

Синоптик заявил, что в городе бывают смерчи и торнадо. Фото: скриншот Вконтакте

Синоптик заявил, что в городе бывают смерчи и торнадо. Фото: скриншот Вконтакте

Синоптики считают, что в нынешних погодных условиях смерча быть не могло.

Петербуржцы сегодня днем, 15 июля, заметили необычное явление у КАД – столб пыли поднялся на несколько метров ввысь. Некоторые решили, что стали очевидцами «мини-торнадо». Фотографии тут же оказались в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил, что в городе действительно бывают торнадо и смерчи – как на суше, так и на воде. Но сейчас для этого в Петербурге не совсем подходящая погода, поэтому специалист не понимаем, что же там «закрутилось», пишет «Бумага».

Некоторые горожане предположили, что никакого торнадо не было и на самом деле автомобилисты запечатлели дым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в ближайшие часы пойдет дождь.