В Петербурге в ближайшие часы пойдет дождь

Осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля, ожидается ухудшение погоды. Жару сменит долгожданный дождь, который пойдет в ближайшие пару часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Известно, что в городе пойдут ливни, сопровождающиеся грозами. Также ожидается временное усиление ветра до 15 метров в секунду. Завтра, 16 июля, снова будет стоять аномальная жара, а пока что можно насладиться прохладой пасмурного дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге деревья гибнут, горожане собирают деньги на полив.