В Петербурге в ближайшие часы пойдет дождь

В Петербурге в ближайшие часы пойдет дождь
Местами пройдет небольшой дождь. Pixabay

Осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля, ожидается ухудшение погоды. Жару сменит долгожданный дождь, который пойдет в ближайшие пару часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Известно, что в городе пойдут ливни, сопровождающиеся грозами. Также ожидается временное усиление ветра до 15 метров в секунду. Завтра, 16 июля, снова будет стоять аномальная жара, а пока что можно насладиться прохладой пасмурного дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге деревья гибнут, горожане собирают деньги на полив.

дождь новости СПб погода


 

Новости партнеров
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 изучила активность болельщиков на ЧЕ-2020
Петербуржец на роликах прыгнул в Карповку
В Петербурге возбудили уголовное дело на парня без маски
В Петербурге в ближайшие часы пойдет дождь
В Петербурге начали штрафовать за неправильную парковку во дворах
В Петербурге служебная собака Есения нашла пропавшего ребенка
В Петербурге задержали мужчину с 50 свертками с наркотиками
Партия «Новые люди» в Петербурге вызвала недовольство «Единой России» и «Яблока»