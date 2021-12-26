Сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал разминирования в Петербурге

Сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал разминирования в Петербурге
Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Сотрудники дорожной полиции остановили водителя на проспекте Просвещения. Вместо прав он достал гранату.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, у 4 корпуса 22 дома по проспекту Просвещения. Около 10 часов вечера инспекторы ГИБДД остановили машину и попросили у водителя документы, но тот достал гранату и выдернул чеку.

Как сообщила «Фонтанка», правоохранитель молниеносно выхватил боеприпас и зажал его своей рукой. Пока к месту ехали взрывотехники, коллеги примотали гранату к руке инспектора изолентой.

В итоге оказалось, что это муляж гранаты РГД-5. Автомобилиста задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из жилища нетрезвого горожанина взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. В ходе осмотра квартиры сотрудники нашли в квартире 5 гранат, 2 миномётные мины, 2 артиллерийских снаряда, 2 пустых корпуса боеприпасов, охолощенный карабин Симонова и более 160 патронов.

задержание новости СПб


 

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