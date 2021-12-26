Задержаны «соцработницы», похитившие у пенсионерки с Ветеранов 600 тысяч

Женщины подозреваются в краже денег из квартиры на проспекте Ветеранов. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Женщины подозреваются в краже денег из квартиры на проспекте Ветеранов. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Правоохранители задержали двух женщин подозреваемых в кражах в различных районах Петербурга.

Женщин 1989 и 1972 года рождения задержали в пятницу, 24 декабря, у дома №19 по улице Максима Горького в городе Тосно. Они подозреваются в том, что в период с 13:00 до 14:00 16 декабря под видом социальных работников проникли в квартиру в доме 99 по проспекту Ветеранов в Петербурге, откуда похитили 599 000 рублей у 88-летней хозяйки жилища.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, по данному факту возбудили уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская пенсионерка перевела лжеброкерам 310 тыс. рублей. По словам горожанки, 11 декабря ей позвонили некие лица, которые представились брокерами и предложили вложить свои средства в инвестиционные проекты.