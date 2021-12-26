В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов

В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов
В Пулково задержаны 8 рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня днем, 26 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются восемь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Минска, Москвы, Хабаровска, Ярославля. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако время вылета сдвинули до 13:55. Далее с опозданием вылетит рейс до Минска. Вылет перенесли с 10:30 на 10:50.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 11:00, но по факту ждать придется до 15:40. Вылет другого рейса до российской столицы перенесли с 12:20 на 12:40.

Рейс до Хабаровска задержали с 13:10 до 14:15. Еще один самолет в Москву улетит не в 16:00, а в 16:35. С опозданием на полчаса вылетит рейс до Ярославля, который планировали на 16:00, но перенесли на 18:05. Также с 17:30 до 18:10 задержан рейс до столицы.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково.

аэропорт задержки рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов
Иммунолог заявил о бессмысленности ношения медицинской макси на морозе
Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года
Появились кадры с сотрудником ДПС, к руке которого изолентой примотали гранату
Задержаны «соцработницы», похитившие у пенсионерки с Ветеранов ...
Мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан
Петербург обогнал Москву и побил морозный рекорд 19-летней давности
Сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал ...