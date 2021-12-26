В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов

Сегодня днем, 26 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются восемь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Минска, Москвы, Хабаровска, Ярославля. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако время вылета сдвинули до 13:55. Далее с опозданием вылетит рейс до Минска. Вылет перенесли с 10:30 на 10:50.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 11:00, но по факту ждать придется до 15:40. Вылет другого рейса до российской столицы перенесли с 12:20 на 12:40.

Рейс до Хабаровска задержали с 13:10 до 14:15. Еще один самолет в Москву улетит не в 16:00, а в 16:35. С опозданием на полчаса вылетит рейс до Ярославля, который планировали на 16:00, но перенесли на 18:05. Также с 17:30 до 18:10 задержан рейс до столицы.

Причины задержек не указываются.