Дорога усыпана осколками после ДТП с легковушками на Народного Ополчения

ДТП на пересечении проспекта Народного Ополчения и Счастливой улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на пересечении проспекта Народного Ополчения и Счастливой улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении проспекта Народного Ополчения и Счастливой улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 26 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате удара машины разъехались в противоположные стороны. Одна из них стоит на на пешеходном переходе, второй транспорт уткнулся в сугроб, передняя часть машины оказалась разбита.

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, проезд по участку затруднен. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. Информация о состоянии водителей и обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.