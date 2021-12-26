Хуснуллин не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири

Хуснуллин не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
У Хуснуллина двоякое отношение к идее главы Минобороны, поскольку нужно оценивать каждый конкретный случай. Фото: Правительство России

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил предложение министра обороны Сергея Шойгу построить новые крупные города в Сибири.

По мнению Хуснуллина, России, в том числе Сибири, требуется не строительство дополнительных мегаполисов, а благоустройство существующих. Новые масштабные проекты создадут колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому целесообразнее будет направить все свое внимание на развитие городов, которые уже есть, передает ТАСС.

Он добавил, что у него двоякое отношение к идее главы Минобороны, поскольку нужно оценивать каждый конкретный случай. Хуснуллин в качестве примера предложил развивать Братск, или город Нерюнгри в Якутии.

«Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», — отметил вице-премьер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал, какой город он выбрал бы для жизни.

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