Путин рассказал, какой город он выбрал бы для жизни

Путин рассказал, какой город он выбрал бы для жизни
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

На пресс-конференции у президента Владимира Путина спросили, какой город, кроме Петербурга и Москвы, он бы выбрали для жизни.

«Почему же вы исключили Москву и Петербург? В одном из них я родился, это мой родной город, я о нем сразу подумал», – ответил Путин.

Он отметил, что надо заниматься развитием городов в России. Путин отметил, что не исключал бы из этого списка эти два города.

«У нас сейчас развиваются и малые города», — добавил президент.

«У нас на юге все хорошо развивается. Посмотрите на Краснодарский край, Крым. У нас много мест красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно», — сказал он.

Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На участие в конференции аккредитованы 507 человек.

В прошлом году глава государства провел пресс-конференцию из подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.

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