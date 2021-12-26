Перечислены лучшие фильмы для новогоднего настроения

Перечислены лучшие фильмы для новогоднего настроения
Кадр из "Рождественской истории" (2009)

Американский телеканал Fox News в честь Рождества подготовил список лучших фильмов для поднятия новогоднего настроения.

В праздничные дни Fox News посоветовал посмотреть анимационный фильм «Рождественская история» (2009) Роберта Земекиса, в котором рассказывают про богатого скрягу Эбенезера Скруджа, который в канун Рождества превращается в доброго человека.

Далее в списке идет мультфильм «Рождество Чарли Брауна» (1965 год) о герое, который пытается узнать истинное значение Рождества вопреки тому, что праздник тесно связан с маркетингом.

Журналисты рекомендовали к просмотру фэнтези «Санта-Клаус» (1994) с Тимом Алленом в главной роли. Персонаж во время каникул внезапно поменялся местами с Санта-Клаусом и начал разносить подарки вместе со своим сыном.

Fox News также предложил посмотреть сказку о любви, которая поможет проникнуться праздничным настроением. Это фильм «Реальная любовь» (2003) с Кирой Найтли, Хью Грантом и Колином Фертом.

Кроме того, одними из главных рождественских и новогодних фильмов остаются всеми любимые «Гринч — похититель Рождества» и «Один дома».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральная служба новостей составила подборку кинокартин, которые стоит посмотреть в предстоящие каникулы.

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Перечислены лучшие фильмы для новогоднего настроения
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