Из-за пандемии в России закрылось более 5 тысяч фитнес-клубов

Коронавирусная пандемия в уходящем году привела к закрытию более пяти тысяч фитнес-клубов по всей России.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что на фоне пандемии в российских регионах в 2021 году закрылись около 5,2 тысячи фитнес-клубов. Это порядка 10% от общего количества игроков на рынке, передает ТАСС.

В целом же рынок сократился на 40%. Почти 250 тысяч сотрудников, занятых в фитнес-индустрии, остались без персонала. На сегодняшний день в этой сфере работают около 518,4 тысячи специалистов и 7,8 тысячи фитнес-клубов.

За первую половину 2021 года фитнес-клубы потеряли 7,8 миллиарда рублей выручки. В третьем квартале выручка сократилась еще на 8,9 миллиарда рублей. В четвертом квартале, как ожидается, она упадет еще на 9,2 миллиарда рублей. В целом за год падение составит почти 26 миллиардов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большая часть петербургских фитнес-клубов не смогла договориться о скидках на аренду.