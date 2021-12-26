Названы главные признаки дефицита витамина D

В зимний период специалисты советуют ежедневно принимать добавки витамина D из-за недостаточного количества солнечного света.

Как пишет Express, нехватка солнечного света приводит к тому, что организм человека не может самостоятельно вырабатывать витамин D. Даже если человек будет проводить много времени на свежем воздухе, этого недостаточно.

На возможный дефицит витамина D могут указывать боль в костях и слабость. Эти признаки могут быть незаметными, из-за чего многие даже не знают о низком уровне витамина D. Однако точно определить недостаток витамина можно только по исследованию крови.

При этом этот витамин жизненно необходим, поскольку помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме. Кроме того, дефицит этого витамина связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивными нарушениями, онкологическими заболеваниями и тяжелой формой астмы у детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кардиолог посоветовала бросить курить, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта.