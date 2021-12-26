Кардиолог посоветовала бросить курить, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта

Кардиолог посоветовала бросить курить, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта
Главными преимуществами отказа от курения являются замедление роста бляшек в сосудах, снижение риска развития инфаркта и инсульта. Фото: Pixabay

Кардиолог Анна Кореневич перечислила преимущества отказа от курения сигарет.

Она рассказала в своем Youtube-канале, когда человек бросает курить, у него начинают меняться показатели давления и пульса, но вреда для здоровья этот процесс не несет. Кореневич отметила, что в некоторых случаях люди курят, чтобы подавать тревожность, страх и фоновое беспокойство.

«С отказом от сигарет человек лишается этой вымышленной таблетки от страха. Адреналин продолжает вырабатываться, а снижать его нечем», — подчеркнула она.

По словам Кардиолога, главными преимуществами отказа от курения являются замедление роста бляшек в сосудах, снижение риска развития инфаркта и инсульта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кофе делает кровь более густой и повышает риск образования тромбов.

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