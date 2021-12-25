Врач-гематолог: кофе делает кровь более густой и повышает риск образования тромбов

Врач-гематолог: кофе делает кровь более густой и повышает риск образования тромбов
Кофе делает кровь более густой и повышает риск образования тромбов. Фото: pixabay

Бодрящие кофейные напитки могут вызвать негативные последствия, например, сгущение и вязкость крови. Специалист предупреждает, что регулярное употребление кофе и алкоголя повышает риск образования тромбов.

Врач-гематолог Дмитрий Евсеев отметил, что неправильные пищевые привычки могут обернуться печальным исходом. Например, кофе и алкоголь связаны с загустением крови, а неправильное питание, которое состоит в основном из углеводов и жирной пищи может сделать ситуацию для человека еще хуже. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт заметил, что алкоголь приводит к слипанию тромбоцитов. На появление тромбов и образование холестерина, по мнению Евсеева, также влияет кофе, а употребление молочных продуктов может повысить вязкость крови.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России может наблюдаться дефицит кофе. На бирже продукт подорожал практически до максимального значения за последние 10 лет.

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