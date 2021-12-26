Пенсионерам в РФ выплатят по 16 000 рублей после новогодних праздников

Пенсионерам в РФ выплатят по 16 000 рублей после новогодних праздников
Денежную выплату начислят всем пенсионерам без исключения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Получателям пенсий в России готовят новую единовременную выплату. Деньги начислят после Нового года.

В преддверии новогодних праздников для пенсионеров в РФ подготовили новую выплату, но получить ее можно будет только после каникул.

В Госдуме уже подготовили соответствующий законопроект. Документ внесли на рассмотрение в кабмин. Если проект будет одобрен, то после праздников пенсионеры получат около 16 тысяч рублей.

Денежную выплату начислят всем пенсионерам без исключения, в том числе работающим, а также бывшим военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсий.

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