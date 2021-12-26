Легковушка перевернула «КамАЗ» на Красносельском шоссе

В Пушкинском районе Петербурга произошла авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Последний после столкновения завалился на бок.

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Все случилось на Красносельском шоссе поблизости от пересечения с Соболевской дорогой в Пушкине. Дорогу не поделили «КамАЗ» и легковушка «Опель».

В результате аварии грузовик съехал с проезжей части и завалился на бок, едва не улетев в кювет. Легковушка, судя по опубликованным снимкам, значительных повреждений не получила.

«Опель уронил Камаз на Красносельском шоссе», — говорится в публикации.

О пострадавших не сообщается.

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