Трамвай порвал контактную сеть и встал на Просвещения

Трамвай порвал контактную сеть и встал на Просвещения
ДТП с трамваем на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга трамваи встали из-за порванной контактной сети. Пассажирам пришлось искать другой транспорт для продолжения маршрута.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 26 декабря, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, трамвай «решил отдохнуть» и порвал контактную сеть. Неполадки привели к тому, что трамваи на этом участке встали.

В комментариях пользователи отметили, что хуже всего пришлось пассажирам, которым пришлось идти на остановку и ждать другой транспорт в почти двадцатиградусный мороз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на пересечении проспекта Народного Ополчения и Счастливой улицы.

дтп новости СПб трамвай


 

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